20M€ - PSG : L’erreur de casting au mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2024, le PSG prenait l’accent brésilien lors de son mercato hivernal. En effet, le club de la capitale recrutait Gabriel Moscato ainsi que Lucas Beraldo. Ce dernier a été recruté pour 20M€ à Sao Paulo. Mais le PSG a-t-il pour autant fait le bon choix en se l’offrant ? Pierre Ménès en doute.

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que Lucas Beraldo est un joueur du PSG. Arrivé de Sao Paulo pour 20M€, le défenseur central était présenté comme l’un des espoirs du football brésilien. Une promesse que le principal intéressé peine à confirmer depuis son arrivée. En effet, au PSG, Beraldo ne cesse de décevoir et ça a encore été le cas ce samedi face à Rennes.

« Paris ne peut pas jouer avec quelqu’un d’aussi faible que Beraldo »

C’est d’ailleurs suite à ce match entre Rennes et le PSG que Pierre Ménès a remis en question la présence de Lucas Beraldo au sein du club de la capitale. Sur sa chaine Youtube, il a expliqué : « Rennes a vraiment mis pendant un quart d’heure Paris en grande difficulté. Il a fallu beaucoup d’efforts à la défense parisienne. Je ne vais pas cibler un joueur, mais si quand même. Je pense que même quand il y a une rotation Paris ne peut pas jouer avec quelqu’un d’aussi faible que Beraldo ».

« Il n’a rien à faire dans ce club »

Pierre Ménès a également ajouté à propos de Lucas Beraldo : « Je me demande dans quelle mesure Kimpembe ne ferait pas aussi bien. C’est sûr que c’est dur de faire jouer Kimpembe et Pacho, mais bon Beraldo, ce n’est pas possible, il n’a rien à faire dans ce club ».