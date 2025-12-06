PSG : Draguée par Neymar, elle met les choses au point !

Aujourd'hui de retour à Santos, Neymar aura donc passé 6 saisons au PSG, entre 2017 et 2023. Une période au cours de laquelle le Brésilien aurait visiblement dragué l'influenceuse, Kelly Vedovelli. C'est ce qu'elle avait révélé il y a quelques années de cela. Accusée de mentir, elle a souhaité mettre les choses au point concernant cette histoire avec Neymar.
C'est en 2019 que Kelly Vedovelli avait révélé avoir été draguée par Neymar via les réseaux sociaux. En effet, alors sur TPMP, l'influenceuse avait balancé à propos de la star du PSG : « Je dormais avec les girafes à ce moment là, à Nantes. Il m'a envoyé un pouce et m'a demandé comment j'allais ? Moi j'ai répondu une girafe, c'était mon inspiration. Et ensuite il m'a demandé si j'étais sur Paris. Et je lui ai dit que non j'étais avec les girafes ».
Kelly Vedovelli n'a pas menti
Accusée d'avoir menti concernant son histoire avec Neymar, Kelly Vedovelli a répondu à ceux qui doutaient de sa version. Interrogée par Purebreak, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna sur TPMP a alors fait savoir : « On me traite de mytho maintenant… Franchement on peut me donner beaucoup de défauts : trop de caractère, un peu vulgaire… Mais alors mytho c'est compliqué ».
« Neymar c'était la facilité »
« Je pourrais dire d'autres personnes [qui m'ont contactée] mais Neymar c'était la facilité parce qu'il n'est pas Français et il s'en fout de nous, donc ce n'est pas grave. C'est la vérité mais je ne pense pas avoir à me justifier à ce sujet-là. En plus, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai reçu son message, ça faisait plus plaisir à mes potes qui aiment le football, qu'à moi-même ! », a ajouté Kelly Vedovelli à propos de son histoire avec Neymar.