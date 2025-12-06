PSG : Draguée par Neymar, elle met les choses au point !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui de retour à Santos, Neymar aura donc passé 6 saisons au PSG, entre 2017 et 2023. Une période au cours de laquelle le Brésilien aurait visiblement dragué l'influenceuse, Kelly Vedovelli. C'est ce qu'elle avait révélé il y a quelques années de cela. Accusée de mentir, elle a souhaité mettre les choses au point concernant cette histoire avec Neymar.

C'est en 2019 que Kelly Vedovelli avait révélé avoir été draguée par Neymar via les réseaux sociaux. En effet, alors sur TPMP, l'influenceuse avait balancé à propos de la star du PSG : « Je dormais avec les girafes à ce moment là, à Nantes. Il m'a envoyé un pouce et m'a demandé comment j'allais ? Moi j'ai répondu une girafe, c'était mon inspiration. Et ensuite il m'a demandé si j'étais sur Paris. Et je lui ai dit que non j'étais avec les girafes ».

Kelly Vedovelli n'a pas menti Accusée d'avoir menti concernant son histoire avec Neymar, Kelly Vedovelli a répondu à ceux qui doutaient de sa version. Interrogée par Purebreak, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna sur TPMP a alors fait savoir : « On me traite de mytho maintenant… Franchement on peut me donner beaucoup de défauts : trop de caractère, un peu vulgaire… Mais alors mytho c'est compliqué ».