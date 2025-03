Transfert à l’OM : Deschamps débarque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM avait réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en septembre dernier avec la signature d'Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin. Et le milieu de terrain de l'équipe de France avoue d'ailleurs avoir sollicité Didier Deschamps pour ce choix de carrière, d'autant que le sélectionneur national est un ancien joueur et entraîneur emblématique de l'OM.

C'est un fait, Adrien Rabiot (29 ans) a vécu un été 2024 très agité ! Le milieu de terrain a quitté la Juventus Turin libre, et il a ensuite multiplié les contacts avec des clubs étrangers tout au long du mercato. Il a finalement décidé de prendre son temps, et c'est donc l'OM qui a raflé la mise en signant Rabiot très tardivement, après la fermeture officielle du marché (le 17 septembre). Interrogé par DAZN, l'ancien milieu de terrain du PSG se livre sur les coulisses de son arrivée à l'OM.

« L'OM, j'ai accroché tout de suite »

« J’avais décidé à la fin de l’Euro avec l'équipe de France de couper un peu plus, de prendre plus de temps. Je sentais que j’en avais besoin. J’ai discuté avec Medhi Benatia qui me demandait comment j’allais. Il m’a parlé du projet, du coach, des joueurs. J’ai accroché tout de suite. Longoria, le coach, ils sont ambitieux, ça nous lie. Quand je suis arrivé, on m’a mis des préparateurs à disposition. Je n’étais pas encore prêt pour jouer. J’ai travaillé avec des préparateurs individuelles. Mes premiers contacts, c’était juste avant que je signe. Je voulais prendre du temps, j’ai discuté avec d’autres clubs avant mais je ne voulais pas me précipiter. Pour certaines raisons, de leur côté ou du mien, ça ne s’est pas fait », confie Adrien Rabiot, qui n'est pas resté seul dans sa réflexion au sujet de l'OM.

Deschamps est arrivé dans le dossier !

En effet, l'international français y a inclus Didier Deschamps qui a débarqué dans le dossier en cours de route : « C’est allé vite avec l’OM. Il n’y a pas eu beaucoup d’appels avec l’OM. J’ai réfléchi au début bien sûr, si ça allait m’apporter cette aventure. J’ai parlé avec Deschamps qui m’a dit qu’il ne voulait pas décider pour moi. Je connaissais Benatia avant, il est ambitieux et fait du bon travail », précise Adrien Rabiot. Il faut dire que Deschamps, qui a été joueur, capitaine et entraîneur de l'OM, avait tous les éléments en main pour éclairer la réflexion de son joueur.