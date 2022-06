Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a un nouveau transfert en tête

Publié le 17 juin 2022 à 18h45 par Axel Cornic

Jorge Sampaoli semble beaucoup s’impliquer dans le mercato de l’Olympique de Marseille et après avoir vraisemblablement appelé Joaquin Correa, il aurait une nouvelle obsession avec Alexis Sanchez, l’ancien du FC Barcelone et poussé vers la sortie à l’Inter et chercherait donc un nouveau club.

Le visage de l’Olympique de Marseille pourrait beaucoup changer la saison prochaine. Jorge Sampaoli a réclamé des renforts après la qualification en Ligue des Champions et travaillerait même en parallèle à Pablo Longoria et Javier Ribalta, le nouveau directeur sportif. En Italie, on assure en effet que le coach de l’OM aurait pris son téléphone pour contacter Joaquin Correa, qu’il a déjà eu sous ses ordres au FC Séville. Une piste démentie par son président, ce qui ne sembla pas avoir calmé Sampaoli, puisqu’il aurait désormais une autre cible.

Sampaoli veut absolument Alexis Sanchez