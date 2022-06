Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut offrir une star à Sampaoli

Publié le 16 juin 2022 à 13h30 par Jules Kutos

A une année de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est poussé vers la sortie afin de libérer de la masse salariale pour permettre le retour de Romelu Lukaku et l’arrivée de Paulo Dybala. Pablo Longoria rêve de le faire venir à l’OM où Jorge Sampaoli l’attend de pied ferme. Mais ses émoluments ainsi que l’offre de Galatasaray pourraient poser problème…

Le mercato de l’OM s’annonce rythmé. Avec la qualification en Ligue des Champions, le club olympien devrait avoir une petite marge financière pour offrir à Jorge Sampaoli les renforts qu’il veut. Parce que les besoins, ils sont nombreux. Et Pablo Longoria en a conscience. « On doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Un certain nombre de joueurs sont partis, on doit les remplacer. Pour permettre à l’équipe de tourner, d’impliquer tous les joueurs dans une rotation. Mais notre objectif est surtout de construire un projet sur le long terme, avec des profils adaptés à Jorge Sampaoli. Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on a commencé à travailler sur différentes pistes », confiait-il au micro de RMC Sport en mai dernier.

Jorge Sampaoli rêve de retrouver Alexis Sanchez

Si le chantier principal est la défense, l’OM bougera aussi pour son attaque. Pour le moment, plusieurs noms résonnent dans la cité phocéenne. Joaquin Correa, Luis Muriel, Wahbi Khazri… Pablo Longoria a plusieurs idées en tête mais aussi un rêve : faire venir Alexis Sanchez. A un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien devrait quitter le club italien en raison de son salaire important. D’après les informations de TNT Sports Chile , Pablo Longoria aimerait offrir Alexis Sanchez à Jorge Sampaoli qui le réclame depuis plusieurs mercatos. Après l’avoir eu sous ses ordres avec le Chili, le technicien argentin souhaiterait absolument collaborer de nouveau avec lui. Mais pour l’OM, la tâche s’annonce difficile…

⚫🔵 - TSAlexis Sanchez se bat pour trouver un nouveau club avec un départ imminent de l'Inter. pic.twitter.com/q5z3QylUik — La Beneamata - La Beauté Nerazzurra (@Inter_Beneamata) June 12, 2022

La Ligue des Champions, son objectif principal