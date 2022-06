Foot - Mercato

Mbappé, Muriel, Galtier… Toutes les infos mercato du 16 juin

Publié le 16 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Pérez dézingue Kylian Mbappé sur son transfert avorté

Invité de l’émission espagnole El Chiringuito , Florentino Pérez s'est lâché sur l’arrivée avortée de Kylian Mbappé, et le président du Real Madrid n’hésite pas à charger l’attaquant du PSG : « Ce Mbappé, ce n’est pas celui que j’ai connu. Le Mbappé qui ne veut pas participer à des opérations de sponsoring n’est pas ce Mbappé que je veux. Aucun joueur n’est au-dessus du club. Moi je croyais au Mbappé qui avait un rêve (…) Emmanuel Macon a appelé Kylian Mbappé, ça n'a aucun sens. Le PSG lui a proposé d'être le chef de file du projet, ça a tout changé. Je n'ai pas vu le même Kylian Mbappé qu'on voulait (…) Mbappé avait un rêve, on a essayé de l’acheter l’été dernier. Et il a fallu attendre un an. Il continuait de vouloir venir et 15 jours avant, tout a changé. À cause de la pression politique et pour des raisons économiques », a expliqué Pérez.



L'OM fonce sur Luis Muriel

Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport confirme l’intérêt de l’OM pour Luis Muriel. Le buteur colombien de l'Atalanta Bergame serait lui aussi tenté à l’idée de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli, et le prix serait déjà fixé par l’Atalanta. Pour débaucher Luis Muriel, il faudra aligner 15M€.



PSG : Galtier a déjà choisi son adjoint

Selon les révélations de Foot Mercato , Christophe Galtier a un boulevard pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, et Luis Campos a déjà une idée sur le staff qui l'accompagnera. João Sacramento devrait être l'un des adjoints de Galtier, d'autant que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au LOSC avant que le Portugais ne décide de rejoindre José Mourinho à Tottenham en novembre 2019 puis de le suivre à l'AS Roma.



OM : Longoria se positionne pour un crack du FC Barcelone

Selon les révélations du quotidien catalan Sport , l’OM se serait renseigné sur Nico Gonzalez (20 ans), jeune milieu de terrain du FC Barcelone, qui n’a pas eu énormément d’occasions pour se montrer en équipe première. Un dossier amorcé par le président espagnol du club phocéen, Pablo Longoria.



