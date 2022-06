Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est passé à l'action pour Christophe Galtier

Publié le 16 juin 2022 à 23h00 par Arthur Montagne mis à jour le 16 juin 2022 à 23h02

Toujours en quête d'un nouvel entraîneur, le PSG serait enfin passé à l'action pour Christophe Galtier. Luis Campos aurait en effet contacté l'OGC Nice afin de discuter de la situation du technicien français. Cela confirme donc que l'ancien coach du LOSC est le grand favori pour la succession de Mauricio Pochettino.

Après l'arrivée de Luis Campos au poste de Conseiller Football du PSG, un nouvel entraîneur est attendu. Et pour cause, bien qu'il soit toujours officiellement sous contrat avec le club de la capitale, Mauricio Pochettino ne sera plus le coach parisien, l'officialisation de son licenciement serait désormais imminente. Pour remplacer, le nom de Zinedine Zidane a longtemps circulé, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien du Real Madrid ne succédera pas à Mauricio Pochettino. Le favori se nomme Christophe Galtier.

Le PSG a contacté Nice pour Galtier