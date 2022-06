Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu de Gignac sur une arrivée de Zidane à Paris

Publié le 16 juin 2022 à 22h30 par Axel Cornic

André-Pierre Gignac, ancien attaquant de l’OM désormais aux Tigres de Monterrey, s’est exprimé au sujet des spéculations autour d’une arrivée imminente de Zinedine Zidane au PSG. Forcément, il ne semble pas forcément partisan de cette option, qui selon nos informations n’est plus au premier plan pour remplacer Mauricio Pochettino.

L’identité du prochain entraineur du Paris Saint-Germain fait débat en ce moment, avec Mauricio Pochettino qui devrait quitter ses fonctions dans les prochains jours. Plusieurs médias ont annoncé qu’une arrivée de Zinedine Zidane est imminente, avec les propriétaires du club qui rêvent de l’avoir. Sur le10sport.com, nous avons toutefois pu vous révéler que le prochain entraineur du PSG ne sera pas l’ancien du Real Madrid, mais plutôt Christophe Galtier. Ce dernier est en effet le favori de Luis Campos, le nouvel architecte du projet parisien, qui a déjà travaillé avec lui par le passé au LOSC... avec un titre de champion de France au bout.

EXCLU @le10sport : Zidane au PSG, c’est non ! Il n’existe aucun accord entre les 2 parties. Et selon nos sources, le dossier ne se bouclera pasGaltier est en première ligne pour devenir le prochain entraîneur du PSG.Article à lire dans 5 minutes sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2022

« Quelqu’un qui n’est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c’est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n'est pas bien »