Mercato - PSG : Entre Zidane et Galtier, une troisième piste résiste

Publié le 16 juin 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Toujours à la recherche d’un successeur à Mauricio Pochettino, dont le départ ne semble désormais plus être qu’une question de temps, le PSG est actuellement divisé entre les partisans de Zinedine Zidane et ceux de Christophe Galtier. Pourtant, un troisième nom semble toujours circulé du côté du club de la capitale...

Tout se joue maintenant. Alors que nous vous annonçons depuis novembre 2021 l’envie du Paris Saint-Germain de se séparer de Mauricio Pochettino, qui n’a pas du tout convaincu en dépit d’une prolongation l’été dernier, cela pourrait enfin se produire. Au sein du club de la capitale on semble régler les derniers détails pour boucler ce départ, qui pourrait au total couter près de 15M€. Mais une fois Pochettino parti le plus dur commencera, puisqu’il faudra lui trouver un successeur... et justement, la question divise au sein du PSG.





La piste Zidane toujours plus compromise ?

Du côté du Qatar on a un rêve de longue date qui se nomme Zinedine Zidane, libre depuis son départ de Real Madrid la saison dernière que même le Président Emmanuel Macron voudrait voir sur le banc du PSG. Selon nos informations, le technicien français n’est pas convaincu par le projet qui lui a été présenté et a toujours les yeux rivés sur le poste de sélectionneur, avec Didier Deschamps qui pourrait partir à la fin de son contrat en décembre prochain. Une version confirmée par plusieurs médias français comme étrangers et c’est encore le cas ce jeudi, avec La Gazzetta dello Sport . Le célèbre quotidien italien explique que la piste Zidane serait effectivement dans l’impasse, soulignant d’ailleurs qu’aucun contact direct n’a eu lieu avec le Paris Saint-Germain.

Encore aucune offre pour Galtier

C’est là qu’entre en jeu la deuxième piste, celle qui prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques jours et qui est portée par Luis Campos, nouvel architecte du projet du PSG. Il s’agit évidemment de Christophe Galtier, qui à la différence de Zidane est lié à un club, l’OGC Nice. Après une saison en dents de scie, les tensions se multiplieraient autour de lui et un départ pourrait bien préciser, avec d’ailleurs une chance immanquable pour Galtier de diriger le club le plus ambitieux de sa carrière. Là encore, La Gazzetta dello Sport valide ce scénario, mais précise tout de même qu’aucune véritable offre n’aurait pour le moment été soumise par le PSG à l’entraineur niçois, dont le contrat se termine en 2024.

