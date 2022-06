Foot - Mercato - LOSC

Mercato - Officiel : Coup de tonnerre au LOSC

Publié le 16 juin 2022 à 19h00 par Hugo Ferreira mis à jour le 16 juin 2022 à 19h12

Alors que le LOSC a vécu une saison bien différente de la précédente en ne réussissant pas à se qualifier pour une compétition européenne, la direction des Dogues a été contrainte de prendre une grande décision. Seulement un an après son arrivée, Jocelyn Gourvennec ne sera plus l’entraineur de Lille, et son successeur a d’ores et déjà été trouvé.

S’il suscitait beaucoup d’attentes, le LOSC a réalisé une saison bien décevante. En effet, alors que le club mené par Christophe Galtier avait réussi à remporter la précédente campagne de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, les résultats n’ont pas suivi cette année. Parti pour l’OGC Nice, le tacticien français a été remplacé par Jocelyn Gourvennec, libre depuis son passage à Guingamp en 2019, et ce dernier n’a pas réussi à maintenir Lille dans le haut du classement. 10èmes du championnat, les Dogues ne se sont même pas qualifiés pour l’une des trois compétitions européennes. Face à cela, une première grande décision a été prise par la direction du club.

🔴 ​Fin de la collaboration entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec. — LOSC (@losclive) June 16, 2022

