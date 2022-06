Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La Ligue 1 s’arrache le transfert de Denis Bouanga

Publié le 16 juin 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Suite à la relégation de l’ASSE en Ligue 2, il est acté que Denis Bouanga ne restera pas chez les Verts. Ayant encore un an de contrat dans le Forez, le Gabonais va être transféré et il n’aura pas de mal à trouver un point de chute. En effet, le cote de Bouanga est très bonne. D’ailleurs, en Ligue 1, on semble s’arracher actuellement les services du joueur de l’ASSE.

Entre l’ASSE et Denis Bouanga, l’heure de la séparation a sonné. N’ayant pas pu empêcher la relégation des Verts, le Gabonais n’évoluera pas en Ligue 2 la saison prochaine. Mais où sera-t-il alors transféré à l’occasion de ce mercato estival ? Cela s’anime de plus en plus autour du protégé de Laurent Batlles et la suite de la carrière de Bouanga pourrait bien continuer à s’écrire en Ligue 1. L’ancien joueur de Nîmes ne manquerait pas de prétendants dans l’élite. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’OGC Nice est très intéressé par le transfert de Denis Bouanga. Mais ce n’est pas tout. Toujours selon nos informations, le LOSC fait également le forcing pour recruter le Stéphanois. Avec les possibles départs de Jonathan Bamba ou encore Jonathan David, les Dogues ont fait de Bouanga une priorité.

MERCATO Le #FCNantes s'est renseigné sur Denis #Bouanga... mais dossier semble-t-il trop compliqué (financièrement) pour le club. Pas mal de concurrence aussi surtout. Intérêt confirmé par deux sources différentes. "Mais pas d'avancée concrète", souffle l'une d'elles. — David Phelippeau (@dphelippeau) June 16, 2022

Montpellier et le FC Nantes arrivent !