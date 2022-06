Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos s'agite pour la prochaine vente du mercato

Publié le 16 juin 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos aurait pour grand objectif de dégraisser l'effectif du club. Dans cette optique, le dirigeant portugais compterait se débarrasser d'Arnaud Kalimuendo pour environ 22M€. Alors que Leeds aurait déjà formulé une offre avoisinant les 20M€, Luis Campos aurait programmé une rencontre avec le clan Kalimuendo.

Tout de suite après la prolongation de Kylian Mbappé pour les trois prochaines saisons, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait une annonce fracassante à Leonardo. En effet, le président du PSG aurait fait savoir au directeur sportif italo-brésilien qu'il n'allait pas continuer à exercer ses fonctions à Paris. Et pour remplacer Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi a choisi de nommer Luis Campos en tant que conseiller football. Alors que le PSG dispose d'un effectif XXL, le Portugais aurait pour principale mission de le dégraisser cet été. Ainsi, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils à sacrifier lors de ce mercato estival. En attaque, par exemple, le nouveau conseiller football du PSG, aurait prévu de se débarrasser d'Arnaud Kalimuendo, prêté les deux dernières saisons au RC Lens, et de Mauro Icardi, qui ne met plus un pied devant l'autre depuis plusieurs mois à Paris. Comme l'a indiqué Fabrice Hawkins ce jeudi, Luis Campos envisagerait de vendre les deux buteurs du PSG, et ce, pour s'en séparer définitivement.

Mercato - PSG : Luis Campos a mis deux attaquants sur le marché https://t.co/1588up28l1 pic.twitter.com/5muf0TV4GG — le10sport (@le10sport) June 16, 2022

Leeds propose 20M€ pour Kalimuendo, mais le PSG veut empocher 22M€

Ce jeudi, The Independent a également fait un point sur la situation d'Arnaud Kalimuendo. Et à en croire le média britannique, l'attaquant du PSG aurait la cote en Premier League. En effet, Leeds United s'intéresserait de près à Arnaud Kalimuendo. D'ailleurs, l'écurie anglaise aurait même déjà lancé une première offensive pour faire plier le PSG sur ce dossier. Selon The Independent, les dirigeants de Leeds auraient proposé environ 20M€ à Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour boucler le transfert d'Arnaud Kalimuendo cet été. Une information confirmée par Foot Mercato dans la foulée.

Une réunion programmée entre le PSG et le clan Kalimuendo ?