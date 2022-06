Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aide de Jorge Mendes est réclamée pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 16 juin 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

De retour officieusement au PSG, Antero Henrique sera notamment en charge des ventes cet été. Et le Portugais aura alors du fil à retordre pour se séparer de Mauro Icardi, plus en odeur de sainteté dans la capitale. Face à ce dossier complexe, le PSG aurait demandé de l’aide à un certain Jorge Mendes. Au final, c’est lui qui pourrait régler le départ d’Icardi.

Aujourd’hui, le PSG ne compte clairement plus sur Mauro Icardi. Alors que l’Argentin a pourtant encore deux ans de contrat, l’objectif sera de réussir à s’en séparer durant ce mercato estival. Une mission qui sera confiée à Antero Henrique, en charge des ventes au PSG pour cet été. Pour le Portugais pourrait bien avoir du mal à se séparer tout seul d’Icardi. Et c’est que pour cela que selon les informations du Corriere dello Sport , Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, aurait été appelé à la rescousse pour faciliter les choses.

Mercato - PSG : Mission impossible pour Antero Henrique cet été ? https://t.co/WH8zd5PIAi pic.twitter.com/fhkUCok3l3 — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

A Wolverhampton grâce à Mendes ?

Afin de faire de la place à Gianluca Scamacca, le PSG compterait donc se séparer de Mauro Icardi. Et avec Jorge Mendes, l’idée serait d’envoyer l’Argentin du côté de Wolverhampton. En effet, l’agent de Cristiano Ronaldo est au coeur de quasiment toutes les opérations chez les Wolves, forcément, avec lui, cela sera plus facile d’y envoyer Icardi. Ne reste maintenant plus qu’à connaitre la réponse du principal intéressé. Le buteur du PSG sera-t-il tenté par un départ en Premier League ?