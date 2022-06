Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... Pérez revient sur le forcing de Mbappé avec Tchouaméni

Alors qu'il lui restait deux années de contrat avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a été transféré vers le Real Madrid. Malgré l'intérêt du PSG et le forcing de Kylian Mbappé, le milieu de terrain français a préféré s'engager en faveur de la Maison-Blanche. Interrogé sur la signature d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, Florentino Pérez s'est livré sur sa bataille avec le PSG de Kylian Mbappé.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté du Real Madrid. Malgré l'intérêt du PSG et les avances de Kylian Mbappé, le milieu de terrain français a fait le choix de quitter la Ligue 1 pour évoluer au Santiago Bernabeu la saison prochaine. Une décision qu'il a expliquée lors de sa présentation au Real Madrid. « Pourquoi avoir choisi Madrid ? Le PSG a-t-il beaucoup insisté ? C’est vrai que j’ai eu l’opportunité de choisir, mais quand j’ai su que Madrid était intéressé, je n’ai pas hésité une seconde. Il n’y a pas meilleure équipe qui soit que le Real Madrid. Mbappé a-t-il fait le forcing pour que je vienne au PSG ? Kylian a décidé de rester au PSG, sachant que j’allais certainement quitter Monaco. Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il l’a parfaitement compris. Le PSG c’était l’argent et le Real Madrid un rêve ? Comme je l’ai dit avant, quand le Real Madrid est arrivé dans les discussions, j’ai directement dit à mon agent de trouver un accord. C’était ce que je voulais le plus. Il y avait d’autres options, mais aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise » , a confié Aurélien Tchouaméni. Un choix fort donc de la part de l'international français, et ce alors que Kylian Mbappé avait donc tenté de faire pencher la balance en faveur du PSG dans ce dossier. Mais le discours de l'attaquant français n'a pas suffi aux yeux de Tchouaméni.

«Mbappé lui a demandé s'il voulait aller au PSG et il a dit qu'il voulait aller au Real Madrid»