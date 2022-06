Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Marcelo Bielsa réclame un énorme coup avec Antoine Griezmann

Publié le 16 juin 2022 à 15h10 par Thibault Morlain

Actuellement sans club, Marcelo Bielsa pourrait prochainement faire son retour sur le banc de l'Athletic Bilbao si Inaki Arechabaleta venait à être élu président du club basque. La flamme pourrait ainsi se raviver entre El Loco et Bilbao. D’ailleurs, pour cette nouvelle expérience, Bielsa ne manquerait visiblement pas d’idées.

Depuis quelques semaines, de grands noms sont évoqués du côté de l’Athletic Bilbao. En effet, avec l’élection présidentielle au sein du club basque, chaque candidat met en avant ses promesses pour faire venir tel joueur ou tel entraîneur. Ainsi, Mauricio Pochettino ou encore Ander Herrera ont été évoqués à l’Athletic Bilbao qui pourrait également revoir Marcelo Bielsa sur son banc de touche. Passé par San Mames de 2011 à 2013, El Loco, actuellement libre de tout contrat, pourrait bien revenir si jamais Inaki Arechabaleta venait à être élu président.

🤔 Bielsa pide fichajes a Arechabaleta, con Griezmann como favorito👉 El candidato a la presidencia del Athletic desvela que los posibles se cuentan “con los dedos de una mano”. Moncayola y Guillamón también gustanhttps://t.co/QFxsONd07k — Diario AS (@diarioas) June 16, 2022

Griezmann, chouchou de Bielsa