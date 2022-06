Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a pris les choses en main pour cet attaquant

Publié le 14 juin 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Jorge Sampaoli serait passé outre Pablo Longoria et aurait décidé de lui-même de contacter Joaquin Correa, joueur qu’il entrainer en sélection ainsi qu’avec le FC Séville. Actuellement à l’Inter, il pourrait bien venir remplacer Arkadiusz Milik à l’OM la saison prochaine, alors que ce dernier a rencontré quelques problèmes avec Sampaoli.

Après l’été dernier et cet hiver, Arkadiusz Milik fait encore parler de lui. Il faut dire que le Polonais n’a pas vraiment vécu une saison tranquille à l’Olympique de Marseille et plusieurs sources ont évoqué une véritable fracture dans les relations avec Jorge Sampaoli, qui lui a souvent préféré Gerson, Dimitri Payet et même Amine Harit. Cela pourrait déboucher sur un départ de l'OM et une piste se dégage déjà pour le remplacer, puisque les médias italiens évoquent depuis quelques jours un intérêt prononcé pour Joaquin Correa, qui a rejoint l’Inter il y a moins d’un an.

Mercato - OM : Longoria s’engage dans un tout nouveau dossier brûlant ! https://t.co/fQ6IcmQson pic.twitter.com/WTXkLStZbW — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Sampaoli aurait tout fait tout seul

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Pablo Longoria aurait très peu à voir dans ce dossier... tout simplement parce que Jorge Sampaoli aurait personnellement décidé de l’activer. Le quotidien révèle en effet que le coach de l’OM aurait de lui-même appelé Joaquin Correa, afin de le convaincre de le rejoindre la saison prochaine. Les deux se connaissent bien, puisque Sampaoli a déjà entrainé Correa par le passé, en club comme en sélection. A noter que Il Corriere précise que cette opération aurait plus de chances de se concrétiser sous la forme d’un prêt, plutôt que d’un transfert.

m.