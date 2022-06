Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dries Mertens annonce la couleur pour son avenir

Publié le 14 juin 2022 à 8h45 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été, Dries Mertens n’a toujours pas prolongé avec Naples. La situation du Belge a naturellement attiré quelques prétendants à sa porte, dont l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria aurait peut-être un coup à jouer pour attirer l’attaquant de 35 ans sur la Canebière cet été puisqu’il n’a toujours pris aucune décision pour son avenir.

La saison prochaine, l’OM disputera de nouveau la Ligue des champions. De ce fait, Pablo Longoria aimerait attirer quelques renforts au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli afin d’obtenir une équipe compétitive et éviter un nouvel échec cuisant dans la compétition européenne. Le président phocéen scruterait donc le marché des transferts à la recherche de bonnes affaires à saisir. Dans cette optique, Pablo Longoria garderait un œil sur Dries Mertens. Le contrat du Belge avec Naples expire cet été et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. Et l’attaquant de 35 ans n’aurait toujours pas fait son choix pour son avenir, étant donné qu’il veut être sûr de lui pour éviter de faire une erreur.

Mercato - OM : La vérité sur la piste Dries Mertens à l’OM https://t.co/U3Ol84cJbC pic.twitter.com/yejgkxVsyd — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

« En ce qui concerne la prolongation du contrat à Naples, je n'ai pas encore eu de nouvelles »