Mercato - PSG : Une nouvelle vente se précise pour cet été

Publié le 17 juin 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Prêté à la Real Sociedad depuis l’été dernier, Rafinha ne semble toujours pas avoir sa place au Paris Saint-Germain et devrait être l’un des premiers à être poussés vers la sortie. Le club basque semblait vouloir le garder, mais une nouvelle option pourrait bientôt se présenter pour le Brésilien, qui avait rejoint le PSG en 2020.

C’est la grande braderie d’été. Avec un effectif extrêmement fourni, le Paris Saint-Germain devra forcément vendre au cours des prochains mois et la liste des candidats au départ est très longue. Certains semblent d’ailleurs prêts à quitter un club où il ne jouent plus, comme Abdou Diallo et Thilo Kehrer. D’autres pourraient bien poser problème, puisque Mauro Icardi ou encore Leandro Paredes ont publiquement déclaré vouloir rester au PSG.



La Fiorentina suit Rafinha