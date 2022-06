Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d’Icardi dans l’impasse ?

Publié le 16 juin 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Clairement poussé vers la sortie après une saison très décevante, Mauro Icardi pourrait être l’un des gros départs du côté du Paris Saint-Germain cet été. Pourtant, son salaire et ses prestations n’attirent pas vraiment les clubs et le PSG pourrait bien être obligé de faire quelques sacrifices pour trouver une solution.

On ne reconnait plus celui qui a été l’un des meilleurs buteurs de Serie A dans les années 2010. Après des débuts prometteurs, il a totalement disparu de la circulation et ce n’est plus que le fantôme de Mauro Icardi que l’on voit évoluer au Paris Saint-Germain. Une situation qui ne peut plus se poursuivre et les Parisiens ont pris les devants, en rappelant Antero Henrique pour qu’il s’occupe de faire le ménage au PSG. Mais le Portugais va-t-il réussir là où Leonardo a échoué ?

Que des prêts gratuits pour Mauro Icardi