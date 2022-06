Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Battles prend une décision dans ce dossier chaud

Publié le 16 juin 2022 à 22h00 par Hugo Ferreira

Alors qu’il n’a pratiquement pas été utilisé par Pascal Dupraz lors de la seconde partie de saison, Yvan Neyou pourrait songer à un départ. Alors qu’il devra disputer la Ligue 2 avec les Verts, celui-ci serait courtisé en Ligue 1, toutefois, le nouvel entraineur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Battles souhaiterait le conserver au sein de son effectif.

La saison d’Yvan Neyou a été bien différente de la précédente. Le joueur de 25 ans était l’un des éléments clés de l’entrejeu de Claude Puel, et ce jusqu’au début de cette campagne. Toutefois, les très mauvais résultats obtenus par l’AS Saint-Étienne, dernier du championnat en décembre, ont poussé les dirigeants à remercier le tacticien de 60 ans. Son successeur a rapidement été trouvé en la personne de Pascal Dupraz, et l’international camerounais n’est alors pratiquement plus apparu sous le maillot des Verts . Entré en jeu à seulement 3 reprises sous les ordres du Français, Neyou pourrait être séduit par un départ cet été, d’autant plus que son profil plairait dans l’élite.

Battles veut conserver Neyou