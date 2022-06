Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après Lacazette et Tolisso, Aulas prépare un gros transfert

Publié le 16 juin 2022 à 21h00 par Hugo Ferreira

L’Olympique Lyonnais veut retrouver la Ligue des champions le plus rapidement possible, et compte bien réaliser un grand mercato estival. Le retour libre d’Alexandre Lacazette a déjà été officialisé, et les Gones aimeraient désormais réaliser un gros coup en attirant Ivan Ilic. Cependant, l’OL n’est pas seul sur ce dossier, et l’Hellas Vérone ne bradera pas le Serbe.

Habitué à disputer la Ligue des champions il y a encore quelques années, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à se qualifier en C1 pour la 3ème saison consécutive. Pire encore, les Gones ne participeront à aucune compétition européenne, puisqu’ils ont terminé à la 8ème place du classement de Ligue 1. Désireux de corriger cette anomalie, Jean-Michel Aulas veut considérablement améliorer l’effectif de Peter Bosz cet été, et se montre déjà actif. L’OL veut se renforcer dans chaque secteur, et aurait déjà une très grosse piste au milieu de terrain. Cependant, la concurrence est de taille sur ce dossier.

Mercato - OL : Aouar vers un transfert dans un grand club étranger ? https://t.co/ExNM7b7zoK pic.twitter.com/IhkfYl2j82 — le10sport (@le10sport) June 16, 2022

Lyon s’intéresse à Ivan Ilic