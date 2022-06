Mercato - OL : L'agent de Boateng lâche un gros message sur son avenir

Foot - Mercato - OL

Ancienne star du Bayern Munich espérait se relancer en Ligue 1, à Lyon. Mais à l'OL, le défenseur allemand a vécu une saison très difficile sous les ordres de Peter Bosz. A tel point que certaines rumeurs ont fait état d'un possible départ cet été. Ces dernières heures, son agent a pris la parole pour mettre les choses au clair au sujet de son avenir en France.

Après dix ans de bons et loyaux services Jérôme Boateng quittait le Bayern Munich lors du dernier mercato estival. Pour se relancer, le joueur prenait la décision de rejoindre la France. Lors du dernier mercato estival, le défenseur central signait un contrat de deux ans avec l'OL. Champion du monde avec l'Allemagne, Boateng était censé apporter son expérience au sein d'une jeune équipe lyonnaise. Mais ses prestations cette saison ont été décevantes. Il se dit même que les responsables lyonnais voudraient le vendre à un an de la fin de son contrat.

(1/3) News @JeromeBoateng: His agent Tolga Dirican told us about the current rumors: „Jérôme has contract in Lyon and I have not talked with any club from Turkiye. His ambition for himself and for the next season is very high (…)“ @SkySportDE #TransferUpdate 🟨