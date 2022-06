Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire d'Ancelotti s'enflamme déjà pour Tchouameni

Publié le 16 juin 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Nouvelle recrue du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni est déjà très attendu dans le vestiaire merengue. Ces derniers jours, Eder Militao et Federico Valverde ont pris la parole pour se prononcer sur l'arrivée du milieu de terrain français en provenance de l'AS Monaco. Les deux joueurs ne tarissent pas d'éloges à l'égard de leur nouveau coéquipier.

A en croire les informations divulguées par Marca ce jeudi, le PSG aurait proposé un salaire annuel de 12M€ à Aurélien Tchouameni. Mais son envie de rejoindre le Real Madrid a été plus forte. Le milieu de terrain s'est engagé avec le club espagnol jusqu'en 2028 et a été présenté à la presse dans la foulée. Une arrivée qui enchante le vestiaire du Real Madrid. « Je ne le connais pas, mais je l'ai vu jouer et il va nous donner beaucoup de joie » a confié Eder Militao ce mercredi.

Mercato - PSG : Le Qatar proposait un contrat XXL à Tchouaméni https://t.co/tEANM5lAme pic.twitter.com/cY4IfJXftv — le10sport (@le10sport) June 16, 2022

« Tchouameni ? Spectaculaire »