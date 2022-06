Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’offensive finale est programmée pour l’arrivée de Christophe Galtier

Publié le 17 juin 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Alors que Christophe Galtier est la grande priorité du PSG pour devenir le prochain entraîneur, le club de la capitale n’est pas encore passé à la vitesse supérieure, se contentant de prendre la température auprès de l’OGC Nice. Une position justifiée par la présence de Mauricio Pochettino, avec qui la direction parisienne n’a pas encore trouvé d’accord pour son licenciement.

Si Zinedine Zidane reste le grand rêve du Qatar pour le poste d’entraîneur, c’est vers un autre profil que va se tourner le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’ancien technicien du Real Madrid ne prendra pas la succession de Mauricio Pochettino sur le banc de touche, plaçant Christophe Galtier comme favori. Le coach de l’OGC Nice est en effet la priorité de Luis Campos en vue du prochain exercice, les deux hommes entretenant une excellente relation depuis leur passage au LOSC. Le PSG aurait d’ailleurs approché l’écurie azuréenne pour se renseigner sur la situation de Galtier, mais aucune offensive concrète n’est encore à signaler dans ce dossier, pour une raison simple.

Le PSG attend le départ de Pochettino pour accélérer avec Galtier