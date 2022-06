Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’incroyable feuilleton Dimitri Payet prend fin

Publié le 18 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Dimitri Payet est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, où il est plus heureux que jamais. Toutefois, cela n’empêche pas les rumeurs d’apparaitre. Et ces dernières semaines, un incroyable bruit a circulé, envoyant le numéro 10 de Sampaoli au Mexique pour rejoindre André-Pierre Gignac et Florian Thauvin chez les Tigres. Toutefois, aujourd’hui, il n’y aurait aucune crainte à avoir pour les fans de l’OM concernant Payet.

Dimitri Payet pourrait-il finalement finir sa carrière loin de l’OM ? Du côté du Mexique, on s’est mis à rêver d’une arrivée de l’international français chez les Tigres de Monterrey, aux côtés d’André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Ainsi, le 14 mai dernier, le club mexicain avait tout d’abord posté un tweet énigmatique concernant le numéro de 10 l’OM. Par la suite, des journalistes locaux avaient rajouté de l’huile sur le feu à propos d’une arrivée de Payet chez les Tigres. Ainsi, il était expliqué que Florian Thauvin ne faisait pas vraiment l’unanimité et que pour le remplacer, c’était Dimitri Payet qui était ciblé à Monterrey. Face à toutes ces rumeurs, le joueur de l’OM avait alors posté un message très clair sur ses réseaux sociaux, lâchant : « Je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club. Alors une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : Je suis « Marseillais À Vie ». Je jouerais ici jusqu’à ma dernière force, je finirais ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverais nulle part ailleurs. Allez L’OM ».

« C’était fake »