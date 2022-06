Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Direction le Mexique pour Payet ? La réponse de Gignac

Publié le 16 juin 2022 à 19h15 par Axel Cornic

André-Pierre Gignac s’est exprimé au sujet des spéculations autour d’un départ de Dimitri Payet, son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille. Le numéro 10 marseillais a notamment été annoncé du côté des Tigres de Monterrey, qui est justement le club de Gignac, mais également celui de Florian Thauvin.

A 35 ans, Dimitri Payet a montré cette saison qu’il peut encore être un atout pour l’Olympique de Marseille. Ce n’est d’ailleurs pas Jorge Sampaoli qu’il faudra convaincre, puisque le coach marseillais s’est toujours montré dithyrambique concernant son joueur, qu’il a d’ailleurs souvent mis en avant au détriment d’autres et notamment Arkadiusz Milik. Pourtant, un départ a été évoqué en cette fin de saison et pour carrément quitter l’Europe, comme certains anciens joueurs de l’OM avant lui. En effet, Payet a été annoncé du côté des Tigres de Monterrey, où jouent ses anciens coéquipier Florian Thauvin et André-Pierre Gignac.





« C’était fake »