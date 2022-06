Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est déjà réglé pour l’avenir de Payet

Publié le 9 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses spéculations à son sujet et notamment un vif intérêt des Tigres de Monterrey, Dimitri Payet s’est montré très ferme sur son avenir et assure qu’il terminera, comme prévu, sa carrière de joueur à l’OM où il dispose déjà d’une offre de reconversion pour la suite.

Ces derniers jours, une étrange rumeur a traversé l’Atlantique et faisait état d’un intérêt des Tigres de Monterrey pour Dimitri Payet (35 ans). Le numéro 10 de l’OM, sous contrat jusqu’en juin 2024, serait la grande priorité du club mexicain pour venir y remplacer son ancien coéquipier Florian Thauvin, mais Payet a finalement coupé court aux rumeurs en indiquant dans un post Instagram qu’il prendrait sa retraite de joueur à l’OM.

« Je suis Marseillais à vie »