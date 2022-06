Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup pour remplacer Boubacar Kamara

Publié le 21 juin 2022 à 12h10 par Axel Cornic

Toujours à la recherche de renforts au milieu pour notamment remplacer Boubacar Kamara, Pablo Longoria pourrait tenter un coup avec Lucien Agoumé, jeune talent français de propriété de l’Inter, qui a réalisé de très belles choses lors de son prêt au Stade Brestois cette saison. Son prêt se termine le 30 juin prochain et du côté de l’OM on aurait déjà commencé à tâter le terrain...

Avec la qualification en Ligue des Champions acquise sur le fil, Jorge Sampaoli a réclamé de nombreux renforts pour la saison prochaine. Mais le mercato estiva de Pablo Longoria n'a pas commencé du bon pied. Le président de l’Olympique de Marseille semble en effet avoir perdu son bras de fer avec l’Atlético de Madrid pour Axel Witsel, dont nous vous avons parlé en exclusivité sur le10sport.com. Pour se rattraper, il pourrait boucler l’arrivée de Jordan Veretout de l’AS Roma, mais là encore la concurrence est grande, avec notamment l’AS Monaco et l’OL. Ainsi, du côté de l’OM on aurait décidé d’activer une autre piste !

Longoria discute avec l’Inter pour Agoume