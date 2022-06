Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 15M€ pour oublier Witsel ?

Publié le 21 juin 2022 à 9h15 par Axel Cornic

Alors que Boubacar Kamara n’a pas prolongé et a filé à Aston Villa, du côté de l’Olympique de Marseille on cherche toujours son successeur. Selon nos informations Axel Witsel a été un objectif clair, mais c’est désormais l’Atlético de Madrid qui semble avoir pris la main et Pablo Longoria travaillerait donc déjà sur un autre dossier, pour renforcer le milieu de terrain de l’OM.

C’est le gros dossier de ce début de mercato. Central dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara a tiré sa révérence et laisse un grand vide derrière lui. A l’Olympique de Marseille on cherche donc son remplaçant et nous vous avons révélé sur le10sport.com de la piste menant à Axel Witsel, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund. Le Belge ne devrait toutefois pas débarquer à l’OM, puisque l’Atlético de Madrid de Diego Simeone serait tout proche de rafler la mise. Pas de quoi affoler Pablo Longoria, qui travaillerait déjà sur le plan B...

Veretout pourrait débarquer pour 15M€