Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour la succession de William Saliba

Publié le 21 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Annoncé proche de s’engager en faveur de Manchester City, Isaak Touré prendrait le temps de la réflexion et n’écarterait pas l’option OM qui verrait en lui le potentiel successeur de William Saliba. Reste désormais à savoir de quoi sera fait l’avenir du joueur du Havre.

William Saliba a été prêté pour l’intégralité de la saison de l’OM par Arsenal, mais sans option d’achat. Pour autant, le président Pablo Longoria et le responsable de la communication Jacques Cardoze n’ont pas manqué de faire savoir ces derniers temps qu’ils n’avaient pas jeté l’éponge quant au fait de rallonger le passage de Saliba à l’OM. Néanmoins, le principal intéressé a clairement fait savoir au début du mois de juin qu’il avait à coeur de faire son trou à Arsenal. Afin de le remplacer, l’OM songerait à Isaak Touré.

Concernant Isaak Touré, l’OM est toujours en course. Le défenseur du Havre qui dispose aussi d’une belle proposition de Manchester City n’a pas fait son choix. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Isaak Touré regarde du côté de l’OM