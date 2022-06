Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Galtier va débarquer pour 10M€

Publié le 20 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 20 juin 2022 à 8h19

Avec les refus de Zinedine Zidane, Christophe Galtier est donc apparu comme l’option prioritaire du PSG ces derniers jours pour le poste d’entraîneur. Et il semblerait que le club de la capitale soit finalement prêt à verser les 10M€ attendus par l’OGC Nice pour boucler son arrivée…

Le PSG accélère plus que jamais en coulisses pour dénicher son prochain entraîneur ! Dimanche, RMC Sport est venu confirmer les révélations exclusives du 10sport.com comme quoi Zinedine Zidane ne viendrait pas succéder à Mauricio Pochettino puisque l’ancien manager du Real Madrid, priorité absolue du Qatar, a repoussé les propositions formulée par Doha. C’est donc Christophe Galtier qui tient la corde au PSG, et l’OGC Nice réclamerait aux alentours de 10M€ d’indemnités pour envisager de laisser partir son entraîneur cet été.

EXCLU - Mercato : Christophe Galtier à quelques pas du PSG… https://t.co/TQLsdcD5iy pic.twitter.com/d8EZbmy7rY — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 18, 2022

Le PSG va payer Nice pour Galtier

Le journaliste Fabrice Hawkins annonce via son compte Twitter que ce prix fixé par l’OGC Nice ne sera pas un obstacle pour le PSG qui, sauf énorme retournement de situation, nommera prochainement Christophe Galtier au poste d’entraîneur. Luis Campos aurait prévu de payer ces 10M€ d’indemnités à l’OGC Nice pour boucler le deal, et comme le10sport.com vous l’avait révélé début juin, les Aiglons envisagent bel et bien de faire revenir Lucien Favre pour remplacer Galtier.