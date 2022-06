Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à sortir le grand jeu pour Christophe Galtier ?

Publié le 19 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 19 juin 2022 à 21h51

Conseiller football du PSG, Luis Campos fait de Christophe Galtier sa grande priorité. Alors que le Paris Saint-Germain ne trouve pas d’accord financier avec l’OGC Nice pour la libération de son contrat, l’inclusion de joueurs du PSG serait possible et pourrait arranger toutes les parties…

« Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme ». Certes, Mauricio Pochettino faisait part de son optimisme quant à son avenir au PSG ces derniers jours. Néanmoins, le destin de Pochettino au Paris Saint-Germain ne ferait plus aucun doute à présent. En effet, son licenciement serait déjà officieusement acté en interne et la concentration de Luis Campos et de l’ensemble de la direction parisienne est focalisée sur la nomination de son successeur. Comme le10sport.com vous le révélait le 18 juin, rien n’est encore signé ni convenu entre les différentes parties. Néanmoins, les discussions sont actives entre le PSG et l’OGC Nice pour régler le cas Christophe Galtier qui cultive le désir de s’asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Zidane, Galtier… Daniel Riolo fait le point sur le futur entraîneur du PSG https://t.co/3MntQovXwu pic.twitter.com/Yh9ImNxlVg — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Désaccord pour l’indemnité du transfert de Galtier, inclusion de joueurs du PSG ?