Mercato - PSG : Après la réponse de Zidane, Campos accélère pour la succession de Pochettino

Comme annoncé par le10Sport.com il y a maintenant plusieurs jours, Zinédine Zidane ne rejoindra pas le PSG. Le poste d'entraîneur de l'équipe première devrait revenir à Christophe Galtier. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi se montre relativement optimiste dans ce dossier et espère trouver un accord avec l'OGC Nice dans les prochaines heures.

En contact depuis de nombreux mois avec les responsables du PSG, basés au Qatar, Zinédine Zidane ne rejoindra pas la capitale. Une information révélée par le10Sport.com le 10 juin prochain et confirmée par RMC Sport ce dimanche. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien ne ferme pas la porte à un départ au PSG à l'avenir, mais privilégierait, pour l'instant, l'équipe de France. Selon nos informations, le poste d'entraîneur devrait revenir à Christophe Galtier.





Paris Saint-Germain hope to resolve manager situation next week. Top of the list, always Christophe Galtier since 10 days - PSG, now optimistic on talks with Nice. 🔵🔴 #PSG



Mauricio Pochettino will leave, no changes - Galtier would approve both Renato Sanches & Vitinha deals. https://t.co/k8h6foHUbF