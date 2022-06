Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Première désillusion pour Campos avec ce dossier brûlant du mercato

Publié le 19 juin 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Déjà très actif en coulisses, Luis Campos est sur le point de boucler le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto tandis que les discussions s'accélèrent pour Renato Sanches comme révélé par le10sport.com. Malgré tout, en parallèle de ces discussions, la piste menant à Milan Skriniar semble avoir pris du plomb dans l'aile ces dernières heures.

Nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos ne chôme pas coulisses. Déjà très actif, le dirigeant portugais s'est déjà lancé dans la mission de renforcer l'entrejeu de l'effectif parisien. Dans cette optique, la piste menant à Vitinha a pris de l'ampleur ces dernières heures au point que son transfert soit quasiment bouclé pour 40M€, soit le montant correspondant à sa clause libératoire au FC Porto. Et ce n'est pas tout puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a entamé des discussions avec l'entourage de Renato Sanches, un joueur très apprécié par Luis Campos.

EXCLU - Mercato : Le PSG lance l’opération Renato Sanches ! https://t.co/8n5iVJhMZB pic.twitter.com/5eDJ7XKA5M — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 18, 2022

L'arrivée de Skriniar au point mort ?