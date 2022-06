Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est bien placé pour la succession de Saliba

Publié le 20 juin 2022 à 17h10 par Bernard Colas

Alors que l’OM aura du mal à récupérer William Saliba, engagé avec Arsenal, Pablo Longoria travaille sur la succession du défenseur français et lorgnerait notamment Isaak Touré. La pépite du Havre est convoitée et fait l’objet de nombreuses rumeurs, mais le principal intéressé, actuellement avec les Bleus pour l’Euro U19, n’aurait toujours pas fait son choix.

« J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage. » Au micro de Téléfoot le 5 juin dernier, William Saliba jetait un froid sur la suite de son aventure à l’OM, lui qui fut prêté au club phocéen par Arsenal cette saison sans option d’achat. Pablo Longoria s’est donc mis en quête d’un successeur et aurait notamment coché le nom d’Isaak Touré. À 19 ans, la pépite du HAC est très convoitée et suscite de nombreuses rumeurs, mais celle-ci n’aurait pas encore fait son choix.

Isaak Touré n’a rien décidé, mais voit d’un bon œil le projet de l’OM