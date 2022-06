Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’a pas encore perdu son bras de fer avec Guardiola

Publié le 19 juin 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Alors que William Saliba ne devrait pas figurer à l’OM la saison prochaine pour des raisons contractuelles envers Arsenal, Pablo Longoria lui chercherait un successeur et songerait notamment à Isaak Touré. Et le Manchester City de Pep Guardiola n’aurait pas encore bouclé cette opération.

De quoi sera fait l’avenir d’Isaak Touré ? La pépite française de 19 ans évolue au Havre, mais ne devrait pas s’y éterniser. Comme L’Équipe le révélait la semaine dernière, un transfert de Touré vers Manchester City pourrait prendre forme avec un prêt immédiat vers l’ESTAC. Néanmoins, la donne n’a pas vraiment évolué. De quoi permettre à Pablo Longoria de toujours y croire pour le recrutement du défenseur central. Le président de l’OM devrait cependant continuer de maintenir le dialogue avec le clan Touré afin d’espérer inverser la tendance.

Concernant Isaak Touré, l’OM est toujours en course. Le défenseur du Havre qui dispose aussi d’une belle proposition de Manchester City n’a pas fait son choix. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Isaak Touré n’a pas encore fait son choix pour son avenir !