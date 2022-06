Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a programmé une grosse opération avec Gerson

Publié le 19 juin 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Bien qu'il souhaite se séparer de joueurs cet été, Pablo Longoria n'envisagerait pas de vendre Gerson. Arrivé l'été dernier à l'OM, le joueur brésilien devrait rester à Marseille cette saison, mais pourrait bien rapporter gros en 2023. Notamment en cas de prestations marquantes en Ligue des champions, mais aussi pourquoi pas en Coupe du monde.

Durant l'été 2021, Gerson a été l'un des gros investissements de l'OM. Recruté contre un chèque de 20M€, le milieu de terrain a eu du mal à s'acclimater à la Ligue 1. Mais après quelques mois mouvementés, le joueur brésilien a montré son vrai visage sous le maillot marseillais. Performant en cette fin de saison, Gerson a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs. Mais pas question pour l'OM de se débarrasser de Gerson cet été, seulement un an après son arrivée.





Mercato - OM : Après l'échec Witsel, Sampaoli et Longoria ont un gros désaccord https://t.co/yZp0V9Cr5V pic.twitter.com/DKTIqNdxkS — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

« Ils espèrent faire une belle culbute financière l'été prochain avec un passage en C1 et pourquoi pas en Coupe du Monde »