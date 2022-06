Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne lâche rien face à Guardiola pour l'après-Saliba

Publié le 13 juin 2022 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2022 à 19h48

Suivi par l’OM pour prendre la succession de William Saliba, Isaak Touré est à un pas de Manchester City. Le Havre a un accord avec le pensionnaire de Ligue 2 pour un montant supérieur à 5M€. Mais l’OM ne lâche rien et attend la décision du joueur qui devrait tomber dans les prochains jours.

Malgré l’envie répétée de William Saliba de poursuivre son aventure avec l’OM, il paraît difficile de l’imaginer rester. Arsenal a été clair à plusieurs reprises : l’international français va revenir chez les Gunners . Pour la suite, l’OM a une idée en tête avec Isaak Touré, le défenseur central du Havre. Mais la concurrence est féroce puisque le jeune français serait, dans le même temps, proche de Manchester City selon L'Équipe. Mais l’OM ne lâche rien.

Il y a un accord Manchester City - Le Havre. • Transfert supérieur à 5M€. Puis prêt dans la foulée à Troyes.• Mais l'OM pousse. Le joueur est très intéressé. La décision finale sera prise dans les prochains jours. https://t.co/8vfo2rDqRH — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 13, 2022

Manchester City a un accord, mais l’OM insiste