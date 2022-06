Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à l’action pour un ancien protégé de Sampaoli

Publié le 21 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Ayant évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli au FC Séville, Clément Lenglet pourrait retrouver le coach argentin à l’OM puisque le président Pablo Longoria aurait dégainé une offre de contrat à l’entourage du joueur du FC Barcelone où il se perd depuis quelque temps…

Les jours se suivent et se ressemblent à Marseille en ce début de mercato estival. Alors qu’elle a ouvert ses portes depuis plus d’une semaine, la fenêtre des transferts pourrait bien réserver quelques surprises du chef Pablo Longoria comme ce fut le cas lors des deux dernières sessions de mercato en janvier et l’été dernier. Au rayon des grosses rumeurs, Clément Lenglet fait partie des potentielles recrues envisagées par l’OM bien que RMC Sport ait fait part lors de la journée de lundi que l’aspect économique de cette opération serait un véritable frein.

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour deux pistes estivales de Longoria https://t.co/VjpPdExfpM pic.twitter.com/44dO2ppknT — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Une offre de prêt pour Clément Lenglet ?