Mercato - PSG : La porte est déjà ouverte pour le retour de Moussa Diaby

Publié le 21 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

A peine arrivé au PSG, Luis Campos est déjà très actif sur le marché des transferts. Vitinha et Renato Sanches devraient débarquer très prochainement chez les champions de France et d’autres joueurs sont ciblés. Cela serait notamment le cas de Moussa Diaby. Ancienne pépite du PSG, l’international français brille aujourd’hui au Bayer Leverkusen. Le voilà donc qu’il pourrait revenir à Paris et les feux pourraient être au vert pour Campos.

Sous la houlette de Luis Campos, le PSG prépare un recrutement estival énorme. Cela va notamment commencer avec les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches en provenance du FC Porto et du LOSC. Mais d’autres joueurs sont attendues chez les champions de France, que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain ou en attaque. D’ailleurs, pour venir épauler Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, Luis Campos penserait à un énorme retour au PSG : Moussa Diaby. Formé dans la capitale française, l’ailier de 22 ans avait finalement décidé de s’exiler en Allemagne, au Bayer Leverkusen, pour exploser. Un choix payant pour Diaby puisque de l’autre côté du Rhin, il démontre tout son potentiel, ce qui lui a d’ailleurs permis de se faire une place en équipe de France. Mais entre le PSG et l’ancien Titi, l’histoire pourrait ne pas être terminée. Ainsi, comme l’a révélé Sky Sports , les champions de France envisageraient de faire revenir Moussa Diaby, mais pour cela, il faudra lâcher entre 60 et 70M€ afin de trouver un accord avec Leverkusen.

« Je n'exclus pas à un retour »