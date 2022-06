Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Inter interpelle Luis Campos pour le transfert de Skriniar

Publié le 20 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Annoncé dans le viseur de Luis Campos, Milan Skriniar fait l’objet de discussions entre le PSG et l’Inter. Pour autant, un accord est encore loin de voir le jour, mais le club nerazzurro espère pourtant voir son joueur plier bagage avant la fin du mois pour renflouer ses caisses. À l’occasion d’un entretien accordé à l’émission italienne Radio Anch'io Sport, Giuseppe Marotta a avoué à demi-mot que la porte était ouverte pour le transfert de Skriniar, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat.

Les premiers coups de Luis Campos dans ce mercato estival sont identifiés. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le transfert de Vitinha (FC Porto) est imminent, et Renato Sanches (LOSC) pourrait suivre. D’après nos informations exclusives, le nouveau conseiller football du PSG a lancé son offensive pour le milieu portugais, qui prenait pourtant le chemin de l’AC Milan. En Italie, d’autres pistes ont été activées, dont celle menant à Milan Skriniar. Les discussions sont en cours pour le transfert du défenseur slovaque, qui pourrait empocher un peu plus de 9M€ par saison s’il acceptait de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Mais pour cela, Luis Campos doit encore trouver un accord avec l’Inter, qui a besoin de vendre, et vite.

🔴🔵 Proche de l’AC #Milan après plusieurs mois de discussion, Renato Sanches prend désormais le chemin du #PSG comme révélé en exclusivité par @le10sportUn énorme coup dur pour les 🇮🇹 🔥 Comment le dossier Renato Sanches est en train de basculer 📝⬇️https://t.co/q0566SQulf — Bernard Colas (@BernardCls) June 19, 2022

« Plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur », estime l’Inter, ouvrant la porte au départ de Skriniar