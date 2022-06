Mercato - PSG : Après Vitinha, Campos prépare du très lourd

Foot - Mercato - PSG

Luis Campos a bouclé une première recrue avec Vitinha, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com va rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance du FC Porto, pour 40M€. C’est pourtant très loin d’être fini, puisque le nouveau boss du recrutement parisien prépare d’autres gros coups, avec Milan Skriniar ou encore Renato Sanches.

Normalement, il devrait y avoir au moins une recrue par ligne au Paris Saint-Germain. Les dirigeants planifient en effet plusieurs départs et si tous se produisent, il y aura des places à prendre du côté du club parisien. Une est déjà occupée, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos a déjà bouclé sa première recrue avec Vitinha, qui évolue actuellement au poste de milieu de terrain au FC Porto. Le PSG va débourser pas moins de 40M€ et le Portugais pourrait pallier à l’un des nombreux départs dans l’entrejeu, puisqu’Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Georginio Wijnaldum semble avoir été invités à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

Vitinha n’est toutefois que le début du travail de Luis Campos, qui semble bien décidé à renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain cet été. Ainsi, selon nos informations le prochain pourrait être Renato Sanches, un autre international portugais. Campos le connait bien, puisque c’est lui qui l’avait recruté au LOSC en aout 2019, alors que l’ancien espoir trainait son spleen au Bayern Munich. Les premiers contacts ont eu lieu avec l’entourage du milieu de terrain, mais le PSG devra surtout se méfier de l’AC Milan, qui semble travailler sur ce dossier depuis plusieurs semaines déjà. Plusieurs sources ont d’ailleurs confirmé nos informations ces dernières heures, de Fabrizio Romano jusqu'à nos confrères de Foot Mercato .

More on PSG. Luís Campos’ working on Renato Sanches in direct contact with the player side - while contract being prepared for Vitinha on a five year deal. 🇫🇷 #PSGPSG are still in talks with Inter for Skriniar after opening bid turned down… and waiting for Galtier appointment.