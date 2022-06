Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mertens prend une décision fracassante pour son avenir

Publié le 21 juin 2022 à 13h15 par Axel Cornic

En fin de contrat, Dries Mertens est un joueur très courtisé en ce mercato estival et c’est notamment le cas avec l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria rêverait de reformer la paire avec Arkadiusz Milik, mais le Belge pourrait finalement prendre tout le monde de court... et prolonger avec le Napoli !

Le grand casting est lancé en attaque. Alors que Cédric Bakambu a débarqué cet hiver, à l’Olympique de Marseille on semble encore vouloir frapper quelques coups, sachant que Bamba Dieng ou Arkadiusz Milik pourraient partir. Les derniers noms évoqués mènent tous vers la Serie A, puisque Jorge Sampaoli aurait appelé ses anciens joueurs Joaquin Correa et Alexis Sanchez, qui évoluent actuellement à l’Inter. Du côté de la direction de l’OM on pencherait plutôt pour Dries Mertens, dont le contrat avec le Napoli se termine dans seulement quelques jours.

Mertens prêt à renoncer à 2M€ par an pour rester au Napoli