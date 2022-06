Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel doit être le gros coup de l’OM cet été ?

Publié le 21 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Président de l’OM, Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois mener à bien une grosse session estivale des transferts comme ce fut le cas lors du dernier mercato estival. Qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions, le club phocéen a de quoi attirer sur le marché et quelques gros noms sont liés à l’Olympique de Marseille. Mais selon vous, quel doit être le gros coup du président Longoria pour renforcer l’effectif de l’OM cet été ? C’est notre sondage du jour !

William Saliba, Duje Caleta-Car, Pol Lirola, Sead Kolasinac et bien d’autres pourraient quitter l’OM cet été pour diverses raisons, qu’elles soient sportives ou contractuelles. L’occasion pour Pablo Longoria d’être fidèle à ses habitudes en travaillant d’arrache pied par le biais de ses relations sur le marché afin de redessiner les contours de l’effectif entraîné par Jorge Sampaoli en marge de la saison prochaine. Un exercice charnière dans le projet sportif du président Longoria et de l’entraîneur de l’OM puisque le club phocéen disputera la Ligue des champions. Pour ce faire, le mercato sera décisif et particulièrement le recrutement. Des grands noms du football européen sont d’ailleurs liés à l’OM en ce début de mercato. Nicolas Tagliafico, dont le contrat à l’Ajax Amsterdam court jusqu’en juin 2023, serait une véritable piste de Jorge Sampaoli et de la direction marseillaise qui aurait d’ailleurs coché son nom pour cet hiver que Kolasinac ne débarque libre de tout contrat en provenance d’Arsenal. L’option Tagliafico pourrait se concrétiser puisque son départ de l’Ajax prendrait forme pour cet été.

Mercato - OM : Clément Lenglet prêt à rejoindre Marseille ? La réponse https://t.co/sdmMIiGXTn pic.twitter.com/crIMxCKxUz — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

Alexis Sanchez, Clément Lenglet, Dries Mertens…