Mercato - OM : La grande annonce du clan Alexis Sanchez sur un transfert à Marseille

Publié le 20 juin 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 juin 2022 à 17h50

Annoncé du côté de l’OM depuis l’arrivée de Sampaoli à l’hiver 2021, Alexis Sanchez aurait la possibilité de s’engager en faveur du club phocéen d’après les dires d’un proche de l’ailier de l’Inter. Néanmoins, le FC Barcelone serait une option préférée par Sanchez.

Et si Jorge Sampaoli et Alexis Sanchez finissaient par enfin se retrouver après leur collaboration avec la sélection chilienne ? Depuis la nomination de Sampaoli en tant qu’entraîneur de l’OM à la toute fin du mois de février 2021, le nom d’Alexis Sanchez a régulièrement été lié à l’OM, sans pour autant qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les différentes parties pour l’attaquant de l’Inter sous contrat jusqu’en juin 2023. Et à en croire les propos d’un proche de Sanchez, le chapitre OM ne serait pas encore clos.

Un proche d’Alexis Sanchez💬« Marseille est une des options que le joueur a sur la table, mais d'autres l'attirent davantage, comme le FC Barcelone. Après le 30 juin, il prendra une décision pour son avenir. »(@latercera) pic.twitter.com/k0rNxVr9Oi — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 20, 2022

