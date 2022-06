Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va dégainer une offre pour Renato Sanches

Publié le 20 juin 2022 à 17h00 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 20 juin 2022 à 17h01

Samedi dernier, le10sport.com vous révélait l’intérêt du PSG pour Renato Sanches. A présent, le club de la capitale préparerait une offre de 20M€ pour le LOSC. Malgré la présence du Milan AC dans ce dossier, Paris a toutes ses chances d’aboutir.

L’un des chantiers principaux du PSG cet été sera le milieu de terrain. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com samedi dernier, Vitinha va s’engager avec le club de la capitale, reste à connaître la durée du contrat. Toujours selon nos informations exclusives, le PSG serait très intéressé par Renato Sanches, annoncé tout proche du Milan AC. Sur le départ du LOSC, l’international portugais est l’une des idées de Luis Campos, le nouveau conseiller football du PSG.

Gazzetta : Le #PSG est désormais en pole position pour Renato Sanches, qui est très attaché à Campos et Galtier. #Milan espérait trouver un accord entre 10 et 15M avec le LOSC, mais très difficile maintenant. Pour #Botman, le prix minimum est de 30M. Newcastle toujours là. pic.twitter.com/KqvQcCgC4M — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 20, 2022

Une offre de 20M€ pour Renato Sanches ?