Mercato - PSG : Campos veut boucler un joli transfert au Brésil

Publié le 23 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Cet été, Luis Campos aura pour priorité de renforcer l'entrejeu du PSG. Et pour cause, Marco Verratti a parfois semblé un peu seul dans le cœur du jeu. C'est la raison pour laquelle plusieurs pistes circulent déjà à l'image de celles menant à Vitinha et Renato Sanches. Mais ce n'est pas tout puisque selon nos informations, le PSG surveille également le marché brésilien.

Fraîchement nommé conseiller football du PSG, Luis Campos ne chôme pas en coulisse et a rapidement identifié les priorités sur le marché des transferts. Dans cette optique, le dirigeant portugais s'est mis en quête de plusieurs renforts au milieu de terrain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos suit ainsi de près la situation de Renato Sanches au point qu'une première offre auprès du LOSC pourrait être transmise. Et ce n'est pas tout puisque le transfert de Vitinha semble très bien engagé.

🔥EXCLU @le10sport : Le PSG pense à Andrey Santos (Vasco de Gama) !▶️ Milieu de terrain, 18 ans▶️ Le Barça est dessus▶️ Après Vitinha (bouclé) et Renato Sanches (en cours) , Luis Campos veut une 3e recrue au milieu#MercatoPSGhttps://t.co/MiCfToW8Bz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 21, 2022

Le PSG vise un crack brésilien

Et selon nos informations, Luis Campos a un troisième milieu de terrain dans le viseur. Il s'agit du jeune brésilien Andrey Santos (18 ans) qui brille avec le Vasco de Gama. Le FC Barcelone serait d'ailleurs également intéressé par le très prometteur milieu de terrain dont le transfert est estimé à 8M€. Une somme qui ne devrait pas refroidir le PSG.