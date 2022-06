Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s'active pour boucler un transfert en Ligue 1

La priorité du PSG cet été sera de se renforcer dans le cœur du jeu. Luis Campos, nouveau conseiller football du club de la capitale, s'active en ce sens et multiplie les pistes. Après Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (LOSC) et Andrey Santos (Vasco de Gama), le club de la capitale lance les grandes manœuvres auprès du RC Lens pour le transfert de Seko Fofana.

Nommé conseiller football du PSG pour remplacer Leonardo, Luis Campos aura en charge le recrutement du club de la capitale. C'est donc lui qui sera en charge de mettre en place le nouveau projet au sein du club de la capitale. Comme l'a récemment expliqué Nasser Al-Khelaïfi, l'idée est de mettre fin au bling-bling avec l'arrivée de joueurs travailleurs. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça". On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour », assurait le président du PSG dans les colonnes du Parisien . Le profil de Seko Fofana semble parfaitement correspondre à cette description.

Le PSG s'active pour le transfert de Fofana