Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Dernière ligne droite pour Favre à Nice

Publié le 23 juin 2022 à 14h45 par La rédaction

L’OGC Nice termine les négociations avec le PSG pour le départ de Christophe Galtier et avance très bien sur son successeur. Ce sera Lucien Favre, de retour sur la Cote d’Azur. Les deux parties sont pratiquement d’accord sur l’ensemble des conditions contractuelles. Ce n’est qu’une question de temps pour que le Suisse revienne sur le banc des Aiglons.

Tout se met en place du côté de l’OGC Nice. D’un côté, les dirigeants niçois poursuivent leurs échanges avec le PSG pour boucler le départ de l’actuel entraîneur, Christophe Galtier. Plus rien ne s’oppose à l’arrivée du technicien français dans la Capitale. Seul le dossier Pochettino reste à finaliser pour ensuite déclencher deux opérations. La venue de Christophe Galtier à Paris sera la première, celle de Lucien Favre à Nice sera la seconde. En effet, le dossier concernant le technicien suisse est lui-aussi très bien avancé. Selon nos informations, rien n’est signé, contrairement à ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux.

2 ou 3 ans de contrat pour Favre

Il s’agit de la dernière ligne droite pour les négociations entre Lucien Favre et l’OGC Nice. D’accord sur la grande majorité des conditions contractuelles de son retour sur la Cote d’Azur, il reste encore aux deux parties de s’arrêter sur la durée de son bail. Ce sera deux ou trois ans. Un dernier point de contrat à éclaircir et tout sera ficelé. Pour l’heure, Nice attend le départ officiel de Christophe Galtier pour pouvoir signer Lucien Favre. Mais le Suisse est déjà impliqué dans le projet niçois, avec des discussions intenses sur la prochaine saison. Comme indiqué par le10sport.com , l’ancien du Borussia Dortmund échange déjà avec Jean-Pierre Rivère, Julien Fournier et même Dave Brailford, directeur du sport chez Ineos.

