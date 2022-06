Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Du nouveau sur le contrat de Galtier ?

Publié le 23 juin 2022 à 9h10 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier est le grand favori pour reprendre les rênes du PSG. Après avoir trouvé un accord avec l'OGC Nice pour le transfert du technicien français, le club de la capitale se serait entendu avec ce dernier pour un contrat de deux saisons, sans année supplémentaire en option.

Alors que Mauricio Pochettino est sur la sellette depuis de nombreuses semaines, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à sa place sur le banc du PSG. Toutefois, le coach français ne rejoindra pas le Camp des Loges à l'intersaison, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon nos informations du 10 juin, le PSG a donc décidé de se rabattre sur Christophe Galtier, qui est plus que jamais le grand favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Et alors qu'un accord aurait été trouvé avec l'OGC Nice pour le transfert du technicien français, le PSG se serait également entendu avec ce dernier. D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe et de RMC Sport , Christophe Galtier devrait signer un contrat de deux saisons, plus une en option. Une information contredite en partie par France Info .

Un contrat de deux saisons sans option pour Christophe Galtier ?